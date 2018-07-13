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Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 21:15 - Güncelleme: 13-07-2018 21:15

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek. 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Mustafa ergun 13 Temmuz 2018 22:39 Ülkeyi. dolara. uero. patatese .sogana. kura samana tercih eden bire hainler.canakkalede ecdadımız vatan için bir övün kuru ekmek üzüm hosafnan ülkeyi haçlılardan kurtarmıš ..topunuz gelin topunuz gelin

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