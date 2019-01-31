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Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merak ettiği AK Parti'nin seçim manifestosunu canlı yayında açıklıyor. Erdoğan, toplantıda AK Parti'nin yerel seçim adaylarını da tanıtacak. Ankara Spor Salonuda  yapılan toplantıya 81 ilden 40 bin kişi katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında toplanan AK Partililere seslendi. Erdoğan, "Ve bütün büyükşehirlerde, illerde, Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zıllet ittifakı, bir tarafta cumhur ittifakı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti sandıktan yine açık ara birinci çıkaracağına inanıyorum.

AK PARTİ OLARAK ŞEHİRLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ: Dik duracağuz, dikleşmeyeceğiz. Bizim gözümüzde şehirler içinde yaşayan insanların aynasıdır. Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur. O zaman gönülden gönüle köprü kurulur. AK Parti olarak şehirlerimize ve onlar için kurulmuş belediyelerimize büyük önem veriyoruz.

ŞEHİR SORUNLARININ NEDENİ...Bugün, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı yüzde 80'i aştı. Dünyada ise yüzde 55 şehirlerde yaşıyor. Dünyayı ve hayatı nasıl idrak ediyorsak yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz. Bize göre şehir sorunlarının ortaya çıkmasının nedeni insan fıtratının bir kenara bırakılmasıdır.

  • Siyaset 31 Ocak 2019 13:52
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