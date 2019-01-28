  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdem Gül aslen nereli CHP Adalar adayı eşi Aslı Gül ve çocukları kimdir?

Erdem Gül aslen nereli CHP Adalar adayı eşi Aslı Gül ve çocukları kimdir?

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul Adalar adayı Erdem Gül oldu. Peki Erdem Gül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Aslen Giresunlu olan Erdem Gül, 1967 yılında doğdu. Aslı Gül ile evli olan Erdem Gül'ün Deniz ve Sarp Güney adında 2 çocuğu vardır.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 14:30 - Güncelleme: 28-01-2019 14:20

CHP yerel seçimlerdeki adaylarını bir bir açıkladı. Listede dikkat çeken adaylarda biri de Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül oldu. Peki Erdem Gül kimdir, kaç yaşında, aslen neredli? Aslı Gül ile evli olan Erdem Gül aslen Giresunlu.

ERDEM GÜL KİMDİR: CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül 1967 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Erdem Gül uzun yıllar parlemonto muhabirliği yaptı, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu.

MİT TIRLARI haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Can Dündar ve aynı gazete Ankara sorumlusu Erdem Gül'ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı'n da yurt dışına kaçtığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdem Gül aslen nereli CHP Adalar adayı eşi Aslı Gül ve çocukları kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro