Ercan Yazgan'ın eşi ve çocukları kim?

Ercan Yazgan'dan gelen son dakika haberi Türkiye'yi üzdü. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Bizimkiler'in Kapıcı Cafer'i geçirdiği felç nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Ercan Yazgan'ın ölüm haberi, tedavi gördüğü hastanenin sosyal medya hesabından duyruldu.

Bizimkiler dizisinin en beğenilen karakterlerinden olan Kapıcı Cafer'e hayat veren Ercan Yazgan, dün gece tedavi gördüğü hastanede 23.45 sularında hayata veda etti. Ercan Yazgan'ın ölüm haberini hastane sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o açıklama:

ACI HABERİ HASTANE DUYURDU

Saygı Hastanesi'nden yapılan açıklama:

Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur.

Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

ERCAN YAZGAN DÖRT KEZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu, dört kez dünya evine girdi. İlk iki evliliği konusunda çok konuşmayan Yazgan, üçüncü evliliğini tiyatrocu İdil Hanım ile yaptı. Oyuncu Buket Dereoğlu, Yazgan'ın üvey kızıdır. Yazgan, dördüncü evliliği ile Ceyhan Hanım ile yaptı. Yazgan'ın Tuğçe ve oyuncu Billur Yazgan adında iki kızı ile Bilgehan adında bir oğlu bulunuyor.