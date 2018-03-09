Ercan Yazgan kimdir, kaç yaşında? Bizimkiler’in Cafer’inden kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan’dan üzücü haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?: Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan 'Bizimkiler' adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Ercan Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ercan Yazgan, bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolüne hayat vermişti. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren usta oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.45 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabından duyurdu.