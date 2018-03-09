Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i hayatını kaybetti

Ercan Yazgan, bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolüne hayat vermişti. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ercan Yazgan, bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolüne hayat vermişti. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren usta oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.45 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i hayatını kaybetti

Saygı Hastanesi'nden yapılan açıklama:

Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

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Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i hayatını kaybetti

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tipelemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Ercan Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ercan Yazgan, bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolüne hayat vermişti. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren usta oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.45 sularında hayatını kaybetti. Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane sosyal medya hesabından duyurdu.

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