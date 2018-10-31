Ercan Saatçi kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim?

Ercan Saatçi kimdir, kaç yaşında soruları son günlerde merak edilen konulardan biri oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Emir'in telefon joker hakkı olan Ercan Saatçi çok kolay bir sorunun cevabını bilemeyince sosyal medyanın diline fena düştü. Kim Milyoner Olmak İster Ercan Saatçi videosu kısa sürede binlerce kez izlendi.

NE OLMUŞTU: Kim Milyoner Olmak İster'in yarışmacısı Emir, telefon jokerinde Ercan Saatçi'yi aradı. "Dinlediğiniz şarkı, başrollerinde Kemal Sunal ve Şener Şen gibi isimlerin bulunduğu hangi filmde söylenmektedir" sorusunu Ercan Saatçi'ye soran Emir, net bir cevap alamadı.

Yarışmacı, komşusu olduğunu belirttiği müzisyen Ercan Saatçi'yi ararken, Saatçi ise, "Şekerpare" ve "Tosun Paşa" şıkları arasında kaldığını ama yanıttan emin olamadığını ifade etti.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR: Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenizli olup Bayburt’ludur. İlkokulu Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda okudu. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi nde yaptı. İlk ve ortaokul yıllarında mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri aldı. Lise yıllarında ise keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

1988 yılında lisedeki okul arkadaşı ile yaptıkları “I Will Cry” adlı şarkı ile “Hey” dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı.



1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında “Grup Vitamin” adında bir grup kurdu, “Bol Vitamin” adında bir albüm yaptı; ardından iki kez Altın Güvercin yarışmasına katıldı. Bir birincilik ve bir de ikincilik kazandı, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ödülü, iki kez Hey Dergisi ödülü ve ayrıca birçok kez birçok TV ve radyonun seçtiği yılın şarkısı, yılın şarkı sözü ve yılın grubu ödülünü aldı.

1991 yılında Ufuk Yıldırım‘la birlikte Grup Vitamin’den ayrıldı ve “Uf-Er” grubunu kurdu.

1991 yılının sonlarına doğru üç tane üniversite öğrencisi (İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi), Ajda Pekkan‘la Almanya’ya ön grup olarak turneye çıktı. Hiçbir beklentileri olmadığı halde üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. 1991 yılında İzel Çeliköz ve Çelik Erişçi ile biraraya gelerek “İzel, Çelik, Ercan” adını verdikleri toplulukla “Özledim” adlı başarılı bir albüme imza attılar. Daha sonra 1992 yılında gurupdan Çelik ayrıldı. 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü yaptı.

Ayrıca Uf-Er olarak 1992’de “Vitamin Değil Şifa Niyetine” ve 1994’te “Ebabil Bir Kuştur” albümlerini yaptı. 1995 yılında ilk solo albümünü “Sayenizde” adıyla çıkardı. 1996 yılında “Tam 14 Saat Oldu” teklisi, 1999 yılında “Manşet” adlı albümünü yaptı.

1999 yılında Foça’daki 7. Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda er olarak askerliğini yaptı.

Ercan Saatçi, ayrılarak “Rec by Saatchi” adında kendi müzik şirketini kurmuştur. 1000’e yakın şarkı sözü 400’ü aşkın beste ve düzenleme yaptı.

2003 – 2004 yılları arasında popstar-türkstar; 2006 Yılında Star Avı, 2008 Yılında daında “O Şimdi Asker” filminde, 2005 yılında “Çat kapı’ dizisinde oyuncu olarak bulundu.

Hürriyet gazetesinde yazarlık ve spor koordinatörlüğü yaptı.

EVLİLİĞİ: Ercan Saatçi, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün kızı Gülümsün Özkök ile 1 Eylül 1995 günü tanıştı iki sene sonra da 1997 de evlendi. 14 Ekim 2009 tarihinde boşandı. Zeynep Selin (d.1999) ve Sinan Ali (d.2005) adında İki çocuğu vardır.