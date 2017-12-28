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Ercan Keskin'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

Ercan Keskin'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

Kocaeli Emniyeti’ne bağlı ekipler dün İstanbul’da Keskin Holding’e operasyon düzenledi. Son yılların en büyük ‘hayali ihracat’ suçlamasının yapıldığı operasyonda holdingin patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini iç piyasaya satmakla suçlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 08:53 - Güncelleme: 28-12-2017 08:53

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

Holding merkezinin yer aldığı İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için dün sabah Kocaeli’ne götürüldü.

‘Hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘evrakta sahtecilik’ suçlaması ile yürütülen soruşturmada şüpheliler, kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıla yakın süredir yürüttüğü operasyonun düğmesine dün basıldı. Dün sabah saat 05.00’te evinde gözaltına alınan Keskin’in şirket merkezinde de arama yapıldı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ‘hayali ihracat’ organizasyonunu bilen bir isim, soruşturma savcılığına 4 sayfalık ayrıntılı bilgi verdi.

İÇ PİYASAYA SÜRDÜLER: Savcılığa verilen bilgide, İstanbul, Kocaeli ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi üçgeninde yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Recep Ercan Keskin’in yanı sıra 10 kişinin yer aldığı ileri sürüldü. Yazıda, Keskin Holding’e bağlı Kocaeli’nde bulanan Yörpet Akaryakıt Dağıtım şirketinin, elindeki ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ ile tonlarca motorin ithal ettiği belirtilerek şirketin ithal edilen ürünü Türkiye’de işleyerek ihraç edeceği kaydedildi. Ancak söz konusu ürünün, akaryakıt bayileri başta olmak üzere iç piyasa satıldığı savunulan yazıda ithal edilen ürünün işlendiğini göstermek için de S. Ö.’ye ait Tuzla’daki W. Asfalt isimli şirket ile temasa geçildiği yer aldı.

SAHTE BELGEYLE HAYALİ İHRACAT

Ürün sevkiyatı olmamasına karşın, bu şirkette asfalt üretimi yapıldığı yönünde evrak hazırlandığı savunulan yazıda şu iddialar yer aldı:“Evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfalt da çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildi. Böylece ithal edilen ürün ÖTV’siz ürüne dönüştürülerek, ÖTV iadesi alındı. Organizasyonun son aşamasını ise, evrak üzerinde, asfalt üretiminde kullanılmış bitüm bağlayıcı denen ürünün eritilmesi oluşturdu. Bu aşamada da, ürün Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü üzerinden hayali olarak ihraç edildi.”

110 MİLYONLUK TEMİNAT MEKTUBU

Edinilen bilgilere göre, söz konusu ithal edilen motorinin gümrük işlemler için gerekli olan teminat mektubu da bir bankadan temin edildi. Usulsüz evraklarla alındığı öne sürülen teminat mektubu tutarının 110 milyon TL seviyesinde olduğu öne sürüldü.

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