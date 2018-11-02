Erbaş açıkladı 'O bölüm için YÖK'e başvurduk!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'da Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gençlerle buluşan Erbaş, çeşitli konularda konuştu.

Okul öncesi çocuklara yönelik pilot olarak başlatılan Kur-an Kurslarına ilişkin bilgi veren Erbaş, 3 bin öğrenci ile başlayan pilot uygulamada 4-6 yaş grubundaki çocukların sayının şu ana kadar 150 bine ulaştığı söyledi. Çocuklara sadece sure ezberletmediklerini dile getiren Erbaş, "Kendi yaşlarına göre, Peygamberimizin ifadesiyle, 'Onların akılları hangi konuları almaya müsaitse' ona göre programlar yapıyoruz" dedi.

SIKINTI YAŞADIĞIMIZ KONU İSE...

Ancak en fazla sıkıntıyı okul öncesi eğitim formasyonuna sahip öğretmenlerin yokluğu nedeni ile yaşadıklarını dile getiren Erbaş şöyle konuştu: "Bunun için ilahiyat fakültelerine, YÖK'e müracaat ettik. İlahiyat fakültelerinde okul öncesi din eğitimi bölümlerinin açılmasını YÖK'ten istiyoruz.

GÖREVLERİ HAZIR

Üniversitelerde eğer ilahiyat fakültesi öğrencilerimiz, eğitim fakültelerinin okul öncesi bölümlerinde, eğitim fakültesi okul öncesi eğitimi bölümü öğrencileri ilahiyat fakültelerinde çift ana dal yaparlarsa ya da ilahiyat öğrencileri eğitim fakültesi çocuk gelişimi bölümlerinde, çocuk gelişimi öğrencileri ilahiyat fakültelerinde çift ana dal yaparlarsa bizim için o kadar önemli olacak ki oradan mezun olan hem ilahiyat fakültesinden hem de okul öncesi eğitiminden diplomasını alan öğretmenlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığına gelirlerse onların görevleri hazır. Buna çok ihtiyacımız var."

O KADAR FAYDALILAR Kİ...

4-6 yaş grubu Kuran kurslarında görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle yapılan ortak bir program çerçevesinde 360 saat kadar dersi halk eğitim merkezlerinden aldıklarını anlatan Erbaş, "O sertifikayı alanlar ancak bu derslere girebiliyorlar. Tek tük de olsa imam hatip lisesini bitirdikten sonra eğitim fakültesini bitirmiş olan öğreticilerimiz var. İmam hatip lisesini bitirmiş, çocuk gelişimi bölümünü de bitirmiş öğreticilerimiz de var. Onlar o kadar faydalı oluyorlar ki diğerlerine göre.

İMKAN SAĞLANMALI

Bu imkan eğer üniversitemizde sağlanırsa biz bundan çok minnettar kalırız. İnşallah burada teşvik ederseniz başka üniversitelere de yayılır. Özellikle Kuran kurslarımızdaki okul öncesi din eğitimi sınıflarına giren 4-6 yaş sınıflarına giren öğretmenlerimizden biz çok daha fazla istifade ederiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.