Erbakan'ın avukatından Aydın Doğan'a: Günahlarını devredemez

Doğan Medya'nın 1.1 milyar dolara Demirören Grubu'na satışı yankı uyandırdı. Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, Demirören Medya Grubu'na satıldı. Aydın Doğan'ın sürpriz vedası kanlı bıçaklı olduğu Yeni Akit'ın de gündemindeydi. Bu satışı "satmakla kurtulamazsınız" başlığıyla sürmanşetten veren gazete, Doğan medyasının 28 Şubat sürecindeki yayın politikasını hatırlattı.

Haberin spotunda "28 Şubat sürecinde korku imparatorluğu kurup cuntacılarla işbirliği yapan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'lere satılmasını değerlendiren hukukçular ve STK'lar, "Bu satış cuntacıları gaza getiren ve millete yıllarca zulmeden Aydın Doğan'ı da, yıllar millet düşmanlarının kalemşörlüğünü yapan Ertuğrul Özkök ve Emin Çölaşan'ı da yargı önünde hesap vermekten kurtaramaz" dediler" ifadelerine yerildi.

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"GÜNAHLARINI DEVREDEMEZ": Rahmetli Necmettin Erbakan'ın avukatı Yaşar Gürkan ise "Doğan'ın medyadan silinmesi ilahi bir adalettir. 28 Şubat sürecindeki zulümlerin baş aktörü olan Aydın Doğan medya organlarını devredebilir ama günahlarını devredemez, satamaz" dedi.

"SANIK SANDALYESİNE OTURMALILAR" : Akit'e konuşan 28 Şubat Platformu Sözcüsü Adem Çevik hem Aydın Doğan hem de o manşetlerde imzası bulunan ekibin mutlaka sanık sandalyesine oturması gerektiğini söyledi.

Doğan Medya Grubu satıldı! Kim aldı? Yılın bombası!..