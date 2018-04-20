Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Eray Sünbül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eray Sünbül'ün mesleği ne soruları magazin basınının gündeminde. Oyuncu Seray Sever ile 4 yıldır birlikte olan 34 yaşındaki Eray Sünbül ile bu akşam Bodrum'da evleniyor.

Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Eray Sünbül kimdir, kaç yaşında, ne işler uğraşıyor soruları Seray Sever ile evlilik kararlarının ardından merak konusu oldu. Aşkları 4 yıl önce Manda Yuvası filmi setinde başlayan Eray Sünbül ve Seray Sever bu akşam Bodrum'da evleniyor. Peki ama Seray Sever'den 10 yaş küçük olduğunu bildiğimiz Eray Sünbül kimdir, annesi babası ne iş yapar?

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Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı. Eray Sünbül ise daha önce hiç evlenmedi.

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Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Bu aşkı eleştirilere kulak asmadan ilk duyuran isim Seray Sever oldu. Kendisinden 10 yaş küçük biriyle mutlu olamacağını söyleyenlere '40 yıldır aradığım adamı, aşkı buldum' diyerek ters köşe yapan Seray Sever'in kocası olacak Eray Sünbül'ün hayatına birlikte bakalım...

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Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Seray Sever, 4 yıldır birlikte olduğu Eray Sünbül ile bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için dün akşam isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

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