Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Seray Sever'in kocası olacak!

Eray Sünbül kimdir, kaç yaşında, ne işler uğraşıyor soruları Seray Sever ile evlilik kararlarının ardından merak konusu oldu. Aşkları 4 yıl önce Manda Yuvası filmi setinde başlayan Eray Sünbül ve Seray Sever bu akşam Bodrum'da evleniyor. Peki ama Seray Sever'den 10 yaş küçük olduğunu bildiğimiz Eray Sünbül kimdir, annesi babası ne iş yapar?
Daha önce çok genç yaşta evlenen Seray Sever ilk evliliğini 21 yaşındayken 1994 yılında Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl süren evlilikleri aldatma iddiaları ile çatırdamaya başladı ve sonunda ayrılıkla noktalandı. Eray Sünbül ise daha önce hiç evlenmedi.
Bu aşkı eleştirilere kulak asmadan ilk duyuran isim Seray Sever oldu. Kendisinden 10 yaş küçük biriyle mutlu olamacağını söyleyenlere '40 yıldır aradığım adamı, aşkı buldum' diyerek ters köşe yapan Seray Sever'in kocası olacak Eray Sünbül'ün hayatına birlikte bakalım...
Seray Sever, 4 yıldır birlikte olduğu Eray Sünbül ile bugün Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için dün akşam isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
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