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Er nöbetçi astsubayın tabağına ilaç atıp...

Er nöbetçi astsubayın tabağına ilaç atıp...

Vatani görevini yaptığı birlikteki nöbetçi astsubayı uyutmak amacıyla yemeğine uyku ilacı atan ere göz yuman aşçı, beraat etti. Devreye giren Yargıtay, kişinin yiyeceği ya da içeceğine kasten uyku ilacı atan kişinin 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmetti.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 10:11 - Güncelleme: 26-03-2018 10:11

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapabilmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Nöbetçi astsubayın yemekhaneye geçtiğini gören asker, hemen harekete geçti.

ASTSUBAYIN TABAĞINA UYKU İLACI ATTI: Şüpheli er, subaya verilecek cacık kasesine kendi kullandığı uyku ilacını attı. Sonra da kaseyi tencereye döktü. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyen astsubay uykuya daldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine nöbetçi astsubay yemeğine uyku ilacı atan er ve tanık er hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

ERE CEZA, AŞÇIYA BERAAT: Mahkemede ifade veren tanık aşçı asker, olay günü akşam yemeğini hazırladığı, bu esnada olay günü nöbetçi astsubay olan mağdurun yemeğini vermek amacıyla kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık erin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanığı mahkum ederken tanık erin beraatine hükmetti. Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti.

YARGITAY AŞÇIYI DA SUÇLU BULDU: Devreye giren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Mağdur subayın kan örnekleri üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna yaptırılan incelemede uyku ilacı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Yargıtay kararında, "Sanığın sadece nöbetçi astsubayın kullanabildiği yemek kasesinin içerisine kendi kullandığı ilaçtan atması eylemini salt olay gecesi 03:00-06:00 saatlerindeki nöbeti esnasında nöbetçi astsubayı uyutmak amacı ile gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Tanık aşçının kaseyi cacık tenceresine boşalttığını gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 11:05 Ordu sivil kafasıyla yönetilemez.Aksi halde sivil devlet kurumlarında sürekli örnekleri görülen disiplin,otorite eksikliği VE GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK kargaşası oraya da sirayet eder...Bazı subay ve astsubayların astlarına karşı söz ve davranışlarındaki yanlışlıkları düzeltmenin yolu,yöntemi ordu disiplinini bozacak uygulamalar yapmak değildir.Bugün artık subay astsubay erbaş ve erin karşısında her şikayet sonrası soruşturulur duruma düşürülmüştür.Bu nedenle görev yaparken isteksiz hale gelmişlerdir.Ordu içinde disiplin,hiyerarşi ve otorite yeniden tam uygulanır bir hale gelmelidir.Yüzyıllardan beri Türk Ordusu bu sayede güçlü olabilmiştir.

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