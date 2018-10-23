Enrique Iglesias'tan olay itiraf: Kahvaltı niyetine sevişiyoruz

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ile dünyaca ünlü Rus tenisçi sevgilisi Anna Kournikova, 2017'nin son ayında Nicholas ve Lucy adını verdikleri biri kız, diğeri erkek ikiz bebek sahibi oldu. Grammy ödüllü Iglesias, katıldığı bir TV programında, bebekleri dünyaya geldikten sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.

''BABA OLMAK BENİ DEĞİŞTİRDİ'': 2001 yılından bu yana birlikte olduğu 37 yaşındaki Kournikova ile ilişkisinden söz eden 43 yaşındaki şarkıcı, "Baba olmak harika bir duygu. Bu, dünyadaki en iyi duygulardan biri" dedi. Enrique Iglesias, "Baba olmak beni değiştirdi. Daha yavaş araba kullanıyorum. Yapmak üzere olduğum aptalca şeyleri yapmadan önce bir kez daha düşünüyorum. Şimdi daha fazla sorumluluk sahibiyim" ifadelerini kullandı.