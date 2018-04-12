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Eniştenin cinsel istismarı! Öğretmen şüphelenince

Eniştenin cinsel istismarı! Öğretmen şüphelenince

KAYSERİ'de baldızının kızı Ş.T.' ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mutlu Boran (38), 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 15:14 - Güncelleme: 12-04-2018 15:14

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ş.T.'nin, 16 Ocak'ta okul çıkışı teyzesinin eşi Mutlu Boran'ın otomobiline bindiği gören rehberlik öğretmeni, durumu kızın ailesine bildirdi. Eve gelen Ş.T., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine yazarak anlatmak istediğini söyledi.

Ş.T., eniştesinin kendine istismarda bulunduğunu yazdığı mektubu rehberlik öğretmenine verdi. Yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan kızın eniştesi Mutlu Boran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Ş.T., ailesi ve tutuklu sanık Mutlu Boran hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Boran, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanık Boran'a 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 16:01 Cinsel istismarda bulunmuş diyor, o halde nasıl sekiz yıl ceza veriliyor?

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