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Enişte rezaleti! Bilgisayarında baldızının çıplak fotoğrafları bulundu

Enişte rezaleti! Bilgisayarında baldızının çıplak fotoğrafları bulundu

Bursa’da 13 yaşındaki baldızının çıplak fotoğrafları çalıştığı bankanın bilgisayarında bulununca hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açılan enişteye 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:47 - Güncelleme: 04-02-2019 10:47

Olay geçen yıl Şubat ayında meydana geldi. Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan 33 yaşındaki M.A.; 18 yaşından küçük baldızı B.K.'ye ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine; hakkında "çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu yargılanan sanık M.A. hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Küçük kızın annesi kararın ardından, M.A. ile halen evli olan diğer kızının boşanması ve sanıktan olan torununun soyadını değiştirmek için hukuk mücadelesi vereceklerini belirtti.

28 yıl hapis cezası
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın son celsesinde sanık hakkında karar verildi. Karardan önce son sözü sorulan M.A. iddiaları kabul etmeyerek suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti M.A’nın söz konusu suçu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek sanığa, çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından toplamda 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

“Adalet yerini buldu sıra torunumu o soy isminden kurtarmakta”
Kararın ardından konuşan mağdur kızın annesi A.K. yaşadıkları süreci anlattı. Kızının yaklaşık 1 sene boyunca damadı tarafından tehdit edilerek taciz edildiğini yaklaşık 1 yıl da hukuk mücadelesi verdiklerini kaydeden anne, kararın kendilerini son derece memnun ettiklerini söyledi.

''Kızlarımızı kaybetmeyelim onlara sahip çıkalım''
Mağdur anne A.K. evladı gibi gördüğü damatları tarafından kendilerine yaşatılan üzücü olayı anlattı. Damadının kendilerine işten ayrılma konusunda yalan söylediğini belirten anne A.K., "Evladım dediğim damadım bize böyle bir acı yaşattı. Ben çocuğuna çok dikkat eden bir anneydim. Bu tür haberleri okuyunca çok üzülürdüm ama 'insan asla başıma gelmez' demesin. Her şey geliyormuş insanın başına. Kızıma tehditle çok kötü şeyler yaşatmış. Biz olayı kızımın okuldaki öğretmenlerinden öğrendik. Damadım bize; şefine küfür ettiği için işten ayrıldığını söylemişti, meğer kızımın fotoğrafları çıkmış bilgisayarından. Büyük kızım olaydan sonra boşanma davası açtı. Çok şükür taciz dosyası bitti ve adalet yerini buldu. Sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar bütün ailemizin yüreğine su serpti. Şimdi sırada kızımı ve torunumu o adamın soyadından kurtarmak kaldı. En kısa zamanda kızımın boşanmasını yetkili mahkemelerden istiyorum. Çünkü boşanma için bu davayı bekliyorlardı. Torunumun da soyadını değiştirmek istiyorum. Ayrıca kızları benim kızım gibi taciz edilen annelere de seslenmek istiyorum. Asla çocuklarınıza kızmayın. Onlar biz kızarız diye yaşadıklarını gizliyor. Benim kızım bizden çekindiği için bir yıl çekti bu işkenceyi. Ama bize söyleseydi, bir sene önce bitecekti yaşadıkları. Kızlarımızı kaybetmeyelim, kızlarımızı kazanalım. Onlara sahip çıkalım” dedi.

“Adaletin kestiği parmak acımaz”
Damadının son duruşmada bile suçunu kabul etmediğini ve ailesinin de ‘Oğlumuza iftira atıyorlar’ dediğini dile getiren anne A.K., "Sanık son konuşmasında suçunu kabul etmedi. Ailesi sürekli oğullarına iftira attığımızı söyledi. Fakat şükürler olsun adalet yerini buldu. Artık iftira diyemiyorlardır herhalde. Babası sürekli derdi ki ‘Adaletin kestiği parmak acımaz’ ben de şimdi onlara o sözü hatırlatmak istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 11:39 Hem yapın hem müslümanlara pisliği nizi atın utanın biraz utanın

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