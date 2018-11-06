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Enis Yıldız kimdir yaşı kaç Diriliş'in en dikkat çeken yeni oyuncusu

Enis Yıldız kimdir yaşı kaç Diriliş'in en dikkat çeken yeni oyuncusu

Enis Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilede oynadı sorusu Diriliş Ertuğrul'a transfer olmasının ardından merak konusu oldu. Aslen Almanya doğumlu olan başarılı oyuncu 5. sezonda Diriliş Ertuğrul'da rol alacak. Peki Enis Yıldız kimdir, evli mi eşi kim çocukları var mı?

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:30 - Güncelleme: 06-11-2018 14:10

Enis Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında veE nis Yıldız hangi dizilerde oynadı sorusu Diriliş Ertuğrul'a transfer olmasının ardından merak edilidi. 48 yaşındaki oyuncu aslen Almanya doğumlu ilk kez Beşinci Boyut dizisinde oynayan Enis Yıldız hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde. 

YENİ SEZON YARIN BAŞLIYOR: Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu 7 Kasım'da ekranlarda olacak.

OYUNCU EKİBİNE YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR: Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.

ENİS YILDIZ KİMDİR: 1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.

Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.

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