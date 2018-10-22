Enis Yıldız kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kim-biyografisi

Enis Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında veE nis Yıldız hangi dizilerde oynadı sorusu Diriliş Ertuğrul'a transfer olmasının ardından merak edilidi. 48 yaşındaki oyuncu aslen Almanya doğumlu ilk kez Beşinci Boyut dizisinde oynayan Enis Yıldız hakkında merak edilenler ve biyografisi haberimizde.

ENİS YILDIZ KİMDİR: 1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur. Ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır.

Sona eren ve halen sahnede olan bir çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapmıştır. Kundakçı, Memurin Faslı, Ufak Tefek Yaşamlar ve Bahar Noktası bu tiyatro oyunlarından bazılarıdır.

Enis Yıldız evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Yaşantısını Eskişehir’de sürdürmektedir.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.