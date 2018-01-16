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Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!

Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün duruşmaya götürülürken kelepçe takılmak istenince itiraz edip duruşmaya gelmedi. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 12:35 - Güncelleme: 16-01-2018 12:35

MALTEPE Cezaevi'nde "casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılacak yargılaması için kelepçe vurularak adliyeye götürülmek istenmesini protesto etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülecek duruşmaya kelepçe yüzünden gelmeyecek olan Berberoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşmayı izlemek için gelen CHP Milletvekili Dursun Çiçek, mahkeme kapalı oturum kararı verdiği için duruşmaya giremedi...

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA: Duruşmada Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezası kararının bozulmasını ve Berberoğlu'nun tahliyesini istedi. Duruşma 13 Mart'a ertelenirken, CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutulluğunun devamına karar verildi...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • tepe 16 Ocak 2018 11:25 altaki yorumcuya; önüne yatip ayagina kirmizi hali serdikleriniz simdi amerikada türkiyede dönen rüsvet pisliklerini anlatiyor

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