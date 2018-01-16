Enis Berberoğlu davasında flaş gelişme!

MALTEPE Cezaevi'nde "casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılacak yargılaması için kelepçe vurularak adliyeye götürülmek istenmesini protesto etti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülecek duruşmaya kelepçe yüzünden gelmeyecek olan Berberoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.
Duruşmayı izlemek için gelen CHP Milletvekili Dursun Çiçek, mahkeme kapalı oturum kararı verdiği için duruşmaya giremedi...
TUTUKLULUĞUN DEVAMINA: Duruşmada Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezası kararının bozulmasını ve Berberoğlu'nun tahliyesini istedi. Duruşma 13 Mart'a ertelenirken, CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutulluğunun devamına karar verildi...
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