English Home kimin şirketi sahibi kimdir?

English Home ev tekstili üzerinde uzmanlaşmış bir mağazalar zinciri. English Home'un sahipleri ise iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Turgut Aydın ve ailesi. 2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmasının çatısı altında şu şirketleri bulunduruyor : Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil, Memorial Sağlık Grubu, A101, Adapark (inşaat firması), English Home (ev tekstili mağazalar zinciri ), Pizza Lazza (11 adet)

A101'in sahipleri olan firmalar ve ortaklık yapısı ise şöyledir : Aydın ailesi (Turgut Aydın) %79,21, İrfan Hacıosmanoğlu %10,08, Sayın Grup %6,71, Murat Sungurlu %4

Memorial Hastanesi: 2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut Aydın ve ailesinin aitti. Memorial'ın kalan hisseleri eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarınındı. Memorial Hastanesi’nin tüm hisselerini Turgut Aydın ve ailesi 2006 yılında devraldı.

TURGUT AYDIN HOLDİNG TARİHÇESİ

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir. 1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir aslen nereli?

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.

2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır. 2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.

2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.