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Engin Öztürk kimdir aslen nereli Eliz Sakuçoğlu bilmecesi

Engin Öztürk kimdir aslen nereli Eliz Sakuçoğlu bilmecesi

Engin Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Engin Öztürk Eliz Sakuçoğlu ilişkisi merak konusu oldu. Son yılların başarılı oyuncusu Engin Öztürk'ün adı şimdi de Eliz Sakuçoğlu'yla yaşak aşk iddialarına karıştı. Gözümle gördüm Eliz, Murat Boz'u Engin Öztürk ile aldattı diyen bir görgü tanığının iddiaları olay oldu. Peki kimdir by Engin Öztürk aldatma iddiaları doğru mu? Engin Öztürk biyoğrafisi ve merak edilenleri.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 13:50 - Güncelleme: 29-03-2018 14:00

Engin Öztürk kimdir, Eliz Sakuçoğlu ile yaşak aşk yaşadı mı? Başarılı oyuncu Engün Öztürk'ün Nazlı Çelik'ten sonra şimdi de Eliz Sakuçoğlu ile yasak aşk dedikodularına karıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre Eliz Sakuçoğlu Murat Boz ile birlikte olduğu dönemlerde sevgilisini Engin Öztürk ile aldattı. Bunun üzerine Murat Boz Eliz Sakuçoğlu'nu terketti. Bu yasak aşk iddiaları üzerine tüm taraflar sessizliğe gömülürken Engin Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları tekrar gündeme geldi.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR: Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Baba tarafı Bulgaristan, anne  tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçti. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun oldu. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü tamamladı. İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı onu oyunculukla tanıştırdı.

Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2012 yılında senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Seda Bakan, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin de bulunduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin kadrosunda yer aldı.

2013 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Selim karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Engin Öztürk, Gökçe Bahadır, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı.

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