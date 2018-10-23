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Engin Altay'ın nikahını kıyan Battal İlgezdi'ye soruşturma

Engin Altay'ın nikahını kıyan Battal İlgezdi'ye soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Engin Altay'ın nikahını kıydığı iddia edilen CHP’li Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 22:34 - Güncelleme: 23-10-2018 22:34

İçişleri Bakanlığınca, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığı"na dair haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır."



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Engin Altay'ın nikahını kıyan İlgezdi'nin fotoğraflarını CHP Üsküdar Meclis Üyesi Aday Adayı Erkan Ersin paylaştı. Ersin paylaştığı fotoğrafların üstüne 'CHP Grup Başkanvekilimiz Engin Altay vekilimize mutluluklar dileriz bir ömür boyu' yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 00:24 Soylu imanlı namuslu şerefli eğitimli vatan millet sevdalısı insanlık dostu bir adamdır,birtek hainleri satılmışları terör ve emperyalist işbirlikçileri hiç sevmez,heberiyiz olsun

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