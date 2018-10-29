Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yeni bir yarışma programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ekranlara yeni bir yarışma programı ile dönecek. Düzyatan'ın sunacağı yarışma programı ise tarih temalı bir ilgi yarışması olacak. Yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak. Twitter

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Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ekranlara yeni bir yarışma programı ile dönecek. Düzyatan'ın sunacağı yarışma programı ise tarih temalı bir ilgi yarışması olacak. Yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak. Twitter

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Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ekranlara yeni bir yarışma programı ile dönecek. Düzyatan'ın sunacağı yarışma programı ise tarih temalı bir ilgi yarışması olacak. Yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak. Twitter

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