Engin Altan Düzyatan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Neslişah Alkoçlar, Ağustos 2014'te Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile evlenmişti. Ocak 2016'ta oğulları Emir Aras dünyaya geldi. Çift ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.Neslişah Alkoçlar üç aylık hamile. Posta'nın haberine göre geçen gün bebeğinin cinsiyetini öğrendi ve eşine müjdeyi verdi: Kız geliyor. Twitter

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Neslişah Alkoçlar, Ağustos 2014'te Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile evlenmişti. Ocak 2016'ta oğulları Emir Aras dünyaya geldi. Çift ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.Neslişah Alkoçlar üç aylık hamile. Posta'nın haberine göre geçen gün bebeğinin cinsiyetini öğrendi ve eşine müjdeyi verdi: Kız geliyor. Twitter

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2 6

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Neslişah Alkoçlar, Ağustos 2014'te Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile evlenmişti. Ocak 2016'ta oğulları Emir Aras dünyaya geldi. Çift ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.Neslişah Alkoçlar üç aylık hamile. Posta'nın haberine göre geçen gün bebeğinin cinsiyetini öğrendi ve eşine müjdeyi verdi: Kız geliyor. Twitter

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