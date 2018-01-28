Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinden müjdeli haber!

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Ekim 2014’te evlenmişti. Çiftin 9 Ocak 2016'da ise oğulları Emir Aras dünyaya gelmişti. İkilinin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Alkoçlar’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor. Twitter

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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Ekim 2014’te evlenmişti. Çiftin 9 Ocak 2016'da ise oğulları Emir Aras dünyaya gelmişti. İkilinin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Alkoçlar’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor. Twitter

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2 8

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Ekim 2014’te evlenmişti. Çiftin 9 Ocak 2016'da ise oğulları Emir Aras dünyaya gelmişti. İkilinin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Alkoçlar’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor. Twitter

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