Engin Altan Düzyatan için İstanbul'a geldiler

Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, ünlü oyuncu için İstanbul’a geldi.

Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, ünlü oyuncu için İstanbul’a geldi. Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, Engin Altan Düzyatan için İstanbul’da. Düzyatan, Al Jazeera kanalına konuk oluyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 21:00 de canlı olarak başlayacak olan Al Jazeera yayınının konuğu olacak. Program, Al Jazeera'nin youtube,facebook ve twitter kanalından canlı olarak izlenebilecek. Twitter

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Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, ünlü oyuncu için İstanbul’a geldi. Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, Engin Altan Düzyatan için İstanbul’da. Düzyatan, Al Jazeera kanalına konuk oluyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 21:00 de canlı olarak başlayacak olan Al Jazeera yayınının konuğu olacak. Program, Al Jazeera'nin youtube,facebook ve twitter kanalından canlı olarak izlenebilecek. Twitter

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Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, ünlü oyuncu için İstanbul’a geldi. Katar’ın en önemli tv kanalı Al Jazeera, Engin Altan Düzyatan için İstanbul’da. Düzyatan, Al Jazeera kanalına konuk oluyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 21:00 de canlı olarak başlayacak olan Al Jazeera yayınının konuğu olacak. Program, Al Jazeera'nin youtube,facebook ve twitter kanalından canlı olarak izlenebilecek. Twitter

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