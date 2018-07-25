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Engellilere özel Starbucks mağazası!

Engellilere özel Starbucks mağazası!

İşitme engellilere özel olarak açılacak olan şubede artık engelliler de daha rahat isteklerini dile getirebilecekler.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:47 - Güncelleme: 25-07-2018 14:47

Dünyanın en popüler markalarından biri olan Starbucks, müşteri memnuniyeti adına yeni bir boyut kazandırıyor markasına. 

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan bir şubesini işitme ve konuşma engelli bireylere adayan firma, şubede çalışacak tüm personelin bu konuda eğitimli alacağını belirtti. Şube için 25 kişilik bir çalışan planlaması yapan Starbucks, aynı zamanda bu tür engelleri olan kişiler için iş imkanı yaratmak istediklerini de belirtti.

Bu proje ilk olarak Amerika'da gerçekleşmeyecek. Daha öncesinde Malezya’da da benzer bir projeye imza atan kahve zinciri, şimdi de bunu Amerika'ya taşımak istemekte. Yeni şubede çalışacak tüm personel “işaret dili biliyorum” yazılı yaka kartları ile hizmet verecek ve Ekim ayından itibaren bu proje hayata geçirilecek.

Geçtiğimiz aylarda Philadelphia’da iki siyahi müşterinin alışveriş yapmadan önce tuvaleti kullanmak istemesi üzerine çıkan olayda bahsi geçen müşterileri tutuklanması, Starbucks’ın şirket imajına bir hayli zarar vermişti. Bu imajını düzeltmek isteyen Starbucks, anlaşılan ileride daha farklı projelerle de karşımıza çıkacak gibi duruyor. 

Kaynak: Teknolojioku

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • DEVLET CİDDİYETİ 25 Temmuz 2018 15:07 Yahu bu kadar sık değiştirmek devlet ciddiyetini bitiriyor. En başta bir karar alın, bitsin... Sosyal medya algı operasyonlarına göre değişikliğin sonu gelmez ki!

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