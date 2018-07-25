Engellilere özel Starbucks mağazası!

Dünyanın en popüler markalarından biri olan Starbucks, müşteri memnuniyeti adına yeni bir boyut kazandırıyor markasına.

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan bir şubesini işitme ve konuşma engelli bireylere adayan firma, şubede çalışacak tüm personelin bu konuda eğitimli alacağını belirtti. Şube için 25 kişilik bir çalışan planlaması yapan Starbucks, aynı zamanda bu tür engelleri olan kişiler için iş imkanı yaratmak istediklerini de belirtti.

Bu proje ilk olarak Amerika'da gerçekleşmeyecek. Daha öncesinde Malezya’da da benzer bir projeye imza atan kahve zinciri, şimdi de bunu Amerika'ya taşımak istemekte. Yeni şubede çalışacak tüm personel “işaret dili biliyorum” yazılı yaka kartları ile hizmet verecek ve Ekim ayından itibaren bu proje hayata geçirilecek.

Geçtiğimiz aylarda Philadelphia’da iki siyahi müşterinin alışveriş yapmadan önce tuvaleti kullanmak istemesi üzerine çıkan olayda bahsi geçen müşterileri tutuklanması, Starbucks’ın şirket imajına bir hayli zarar vermişti. Bu imajını düzeltmek isteyen Starbucks, anlaşılan ileride daha farklı projelerle de karşımıza çıkacak gibi duruyor.

Kaynak: Teknolojioku