Engelli yolcuyu almamıştı cezası kesildi

İSTANBUL Beşiktaş’ta koltuk değnekli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurdu ancak iddiaya göre  taksi sürücüsü kısa mesafe bahanesi ile yolcuyu almadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde hemen ardından bir kadın aynı taksiye binmek istedi fakat o da boş taksiye alınmadı. Görüntülerin ortaya çıkması ile  polis ekipleri harakete geçti. Araç plakası ile  tespit edilen sürücü Mehmet Güç'ü gözaltına aldı. 

1706 TL CEZA KESİLİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Polis merkezine götürülen sürücüye çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak, muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ve taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak maddelerinden araç sahibi ve sürücüye toplam 1.706 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca taksici Mehmet Güç'ün sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenip araç eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi. 

AÇ KALINCA HİZMET VEREMİYORMUŞ... Polis merkezi çıkışında konuşan taksici Mehmet Güç "Bu olayda bir yanlış anlaşılma var. Almadığım söylenen ilk arkadaş bana sadece adres sordu, sonrasındaki hanımefendiye çalışmadığımı, yemeğe gideceğimi söyledim. Bizim daha iyi hizmet verebilmek için dinç durmamız lazım. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var. Aç olunca baş dönmesi oluyor trafikte sağlıklı olamıyoruz. Bunu çeken arkadaş diyaloğu bilmeden bizi şikayet etmiş ama kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını daha çok istiyoruz. Yakın kısa mesafe diye bir diyalog yok arkadaş bana sadece adres sordu. Evrak eksikliğinden aracım bağlandı, para cezası uygulandı. Keşke o arkadaş gelse de ben adres sordum diye söylese, arkadaşın başını neden yaktınız dese. Taksicilik benim baba mesleğim. 5 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Daha önce bir sefer bile trafik cezası yemedim. Biz o kadar kurallara uyuyoruz" diye konuştu. Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkına çekildi.

  • Güncel 03 Kasım 2018 20:16
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