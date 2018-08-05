  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Engelli vatandaşı bırakıp gitti: Sosyal medya yakalattı!

Engelli vatandaşı bırakıp gitti: Sosyal medya yakalattı!

BİNGÖL merkezde, durakta tekerlekli sandalye ile bekleyen engelliyi halk otobüsüne almayan şoföre belediye zabıta ekipleri tarafından 2 bin lira idari para cezası uygulandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-08-2018 17:46 - Güncelleme: 05-08-2018 17:51

BİNGÖL merkez Karşıyaka Mahallesi’nde geçen hafta engelli bir kişi, halk otobüsüne binmek istedi. Ancak, gelen halk otobüsleri, durakta bekleyen kişiyi almayarak yoluna devam etti. Engellinin el kaldırdığı ve otobüs şoförünün görmezden gelerek yoluna devam ettiği fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı. Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri, fotoğraf karesindeki halk otobüsünü tespit ederek, şoförüne 2 bin lira idari para cezası kesti.

Konuyla ilgili Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka Mahallesi’nde durakta bekleyen engelli vatandaşımızı almayarak devam eden şehiriçi halk otobüsü şoförüne vatandaşlarımızın şikayette bulunması üzerine zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Engelli vatandaşı bırakıp gitti: Sosyal medya yakalattı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 05 Ağustos 2018 18:25 acı var mı acı, sormak isterim otobüs şöfürüne...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro