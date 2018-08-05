Engelli vatandaşı bırakıp gitti: Sosyal medya yakalattı!

BİNGÖL merkez Karşıyaka Mahallesi’nde geçen hafta engelli bir kişi, halk otobüsüne binmek istedi. Ancak, gelen halk otobüsleri, durakta bekleyen kişiyi almayarak yoluna devam etti. Engellinin el kaldırdığı ve otobüs şoförünün görmezden gelerek yoluna devam ettiği fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı. Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri, fotoğraf karesindeki halk otobüsünü tespit ederek, şoförüne 2 bin lira idari para cezası kesti.

Konuyla ilgili Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka Mahallesi’nde durakta bekleyen engelli vatandaşımızı almayarak devam eden şehiriçi halk otobüsü şoförüne vatandaşlarımızın şikayette bulunması üzerine zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.