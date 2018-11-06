Engelli öğrencilere evde eğitim hizmeti verilecek

Eğitimde sistem değişikliği yapılmazken öğretim kısmında ise birçok uygulamada değişiklikler hayata geçirilecek. Bu uygulamaların en önemlilerinden biri de engelli çocuklara yönelik olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı vizyon belgesinde engellilerin eğitimde önünü açan uygulamaları hayata geçirilecek.

Buna göre yeni dönemde engelli öğrencilerin eğitimdeki kalitesini artırmayı planlayan Bakanlık, engelli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapacak.

EVDE EĞİTİM VERİLECEK

Bu taramalarda tespit edilerek özel eğitime gereksinim duyduğu belirlenen engelli çocuklara taşınabilir eğitim setleri verilecek. Okulla gidemeyecek durumda olan engelli çocuklara ise evde eğitim verilecek.