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Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

Terör örgütü PKK'ya yönelik son aylarda düzenlenen başarılı operasyonların ardından bitme noktasına gelen PKK'ya finasal yardım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 08:13 - Güncelleme: 01-08-2018 08:13

Hakkari Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nden son 6 ay içinde engelli raporu alan vatandaşların sayısının arttığını tespit etti. Çalışma başlatan polis ekipleri 6 ay boyunca teknik dinleme ve fiziki takip yürüttü.

Sahte engelli raporu veren şahısların yakalanması için düğmeye basan polis Hakkari merkezli, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ile Van'da tespit edilen adreslere eş zamanlı “beyaz önlük” operasyon düzenledi.

MAAŞI PKK'YA AKTARMIŞLAR: Operasyonda Yüksekova Engelliler Derneği yöneticileri ile Hakkari Devlet Hastanesinde görevli kurum müdür ve memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre şüphelilerin para karşılığı sahte engelli raporu düzenlediği, aynı zamanda hastanenin bilişim sistemine girerek engelli maaşı bağlanması için engellilik oranı yetersiz olan şahısların engellilik oranını artırdığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca şüpheli şahısların, terör örgütü PKK ile bağlantılı şahıslara da sahte engellilik raporu çıkardığı belirlendi. Şüpheliler sorgularında, sahte engelli raporu çıkardıkları PKK bağlantılı şahısların devletten aldıkları maaşın bir kısmını örgüte verdiğini itiraf etti. Engelli raporu alan bazı şahısların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olarak araç aldığı, bazı şahısların da aldığı araçları terör örgütü PKK'ya teslim ettiği belirlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • nnnnnnnnnnnnnn 01 Ağustos 2018 09:13 tehdit.................

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