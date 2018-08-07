Engelli maaşı alana 1000 lira bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi son durum araştırmaları binlerce engelli vatandaşın gündeminde. Devlet tarafından milyonlarca emekliyet bayram öncesinde ödenecek 1000 liralık bayram ikramiyesi yüzleri güldürecek. Peki 1000 liralık bayram ikramiyesi engelli maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi? Bu konuda sosyal medyada kampanyalar başlatan engelli vatandaşlara gelen net bir cevap henüz yok. Her platformda seslerini duyuran engelliler 1000 liralık bayram ikramiyesi almak istiyor? Bakanlıklardan ya da devlet kanadından bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

Kimlere 1000 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılamayacak: Emeklilere Kurban Bayramında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödenecek. İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine 1.000 TL ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

*SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

*Şehit yakını ve gaziler,

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

*Geçici köy korucuları,

*Şeref aylığı sahipleri,

*Şampiyon sporcular,

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

*Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.