Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi!

Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi!

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, akülü sandalyesiyle durakta beklerken özel halk otobüsüne alınmayan bedensel engelli Necla D.'nin durumundan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu. Karaburun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bursa'da durakta otobüs bekleyen engelli bir kadının soğuk havada özel halk otobüsüne alınmamasıyla ilgili görüntüler yüreğimizi sızlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a konuyu ilettim. Kendisi Burulaş Genel Müdürümüze araştırma yapılması için talimat verdi" ifadelerine yer verdi.

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Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi!

"DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ": Aktaş'ın kamuoyunun vicdanını sızlatan bu acı olay için gereğini yapacağından şüphesinin olmadığını belirten Karaburun, paylaşımlarında şunları kaydetti: "Kendisinin engellilerimize olan ilgisine yakından şahidiz. Özellikle halk otobüsü şoförlerimizin şehit yakınları, gazilerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, hamile vatandaşlarımız ve yaşlılarımız gibi böylesine hassas konularda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hiçbir engelli kardeşimizin bir otobüsün arkasından böyle çaresizce bakmasına vicdanımız dayanmaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a duyarlılığı için engellilerimiz ve Bursalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi!

TESPİT EDİLDİ: Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye kullanan engelli kadını almayan özel halk otobüsünün tespit edildiğini belirterek, "Araç tespit edildi. Gerekli cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca o esnada durağa park eden araçlara da ceza uygulanıyor. Hiçbir engelli kardeşimizin mağdur olmasına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Engelli kadına büyük ayıp: Girişim sonuç verdi!

"GAZA BASIP, GİDİYORLAR": Yaşadıklarını anlatan Necla D., şoförlerin kendisini görmezden gelip, duraktan ayrıldıklarını söyledi. Yüzde 83 engelli olduğunu söyleyen Necla D., kullandığı hattın özel halk otobüsü şoförlerinin engelli rampasını açmadığını ileri sürdü. Necla D., "Hastalığım gereği ömür boyu tedavi görmek zorundayım. Tedavilerim için haftada 2 gün oturduğum semt olan Hürriyet'ten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne B46 hat numaralı özel halk otobüsünün kullanarak yolculuk yapıyorum. Ne yazık ki B46 şoförleri, duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp, gidiyorlar. Beni defalarca hastane durağında ve Hürriyet durağında bıraktılar. 30 dakika kadar otobüsü bekliyorum. Gelen otobüs engellilerin binmesi için uygun değilse bir 30 dakika daha beklemek zorunda kalıyorum. Gelen otobüsün şoförü, beni almadan gidiyor. Ben de otobüsün arkasından çaresizce bakıyorum. Bu konuda defalarca BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetlerde bulundum. Bunu yapan otobüslerin plakalarını ve duraktan geçiş saatlerini bildirdim. Yaşadıklarımı anlatan dilekçeler yazdım. Ne yazık ki hiçbirinden sonuç alamadım" diye konuştu.

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