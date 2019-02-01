Engelli gencin organları 3 hastaya hayata bağladı!

6 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.C. isimli gencin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinatörlüğü, gencin ailesi ile organ bağışı için bir görüşme yaptı. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine engelli gencin iki böbreği ve karaciğeri OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan üç hastaya nakledildi.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ": Gencin ailesine yapmış oldukları onurlu davranış için teşekkür eden Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde artan organ bağış oranı var. Bu oldukça sevindirici bir durum. Bu şekilde organ bekleyen hastalara umut olunuyor. Türkiye'de organ bekleyen birçok hasta var. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Ayrıca Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın iki böbreği yine OMÜ'de tedavi gören iki hastaya nakledildi.