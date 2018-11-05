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Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?

Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?

Ekim 2018 enflasyon rakamlarını bekleyen piyasalarda kötü gelen rakamların etkisi var. Dolar 5.44'e çıktıktan sonra başladığı noktaya geri döndü.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 08:36 - Güncelleme: 05-11-2018 10:50

TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanan efnlasyon rakamları beklentilerin üzerinde gelse de piyasaların moralini çok da bozmadı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 5.43 olan dolar kuru açıklama sonrasında küçük bir artış gösterip 5.44'e çıktı. Doların bu kıpırdanması kısa süreli oldu ve kur yeniden aynı seviyeye döndü. İşte enflasyon verileri açıklandıktan sonra kur rakamları:

Saat 10.30 dolar - euro ve sterlin
 

Saat 08:00'deki dolar - euro - sterlin rakamları:

Altın fiyatları
Yeni haftaya altın fiyatları yatay bir seyirde başladı. Gram altının fiyatı sabah saatlerinde 215 lira, çeyrek altın ise 352 liraydı. Enflasyon rakamlarının kötü gelmesi altın fiyatlarını pek etkilemedi. İşte son rakamlar:

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Musa Yenice 05 Kasım 2018 11:34 C.Başkanı maaşı % ? olarak belirlenmişti?Tabi ki %26 neden?Enflasyonu doğru tahmin etmişler de ondan.Yani şimdi asgari ücrete,işçi -memur maaşlarına da % 26 zam gelecek demektir.Emeklilere mi onlara da % 26 zam gelmesi normaldir.

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