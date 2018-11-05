Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?

TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanan efnlasyon rakamları beklentilerin üzerinde gelse de piyasaların moralini çok da bozmadı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 5.43 olan dolar kuru açıklama sonrasında küçük bir artış gösterip 5.44'e çıktı. Doların bu kıpırdanması kısa süreli oldu ve kur yeniden aynı seviyeye döndü. İşte enflasyon verileri açıklandıktan sonra kur rakamları:



Saat 10.30 dolar - euro ve sterlin



Saat 08:00'deki dolar - euro - sterlin rakamları:



Altın fiyatları

Yeni haftaya altın fiyatları yatay bir seyirde başladı. Gram altının fiyatı sabah saatlerinde 215 lira, çeyrek altın ise 352 liraydı. Enflasyon rakamlarının kötü gelmesi altın fiyatlarını pek etkilemedi. İşte son rakamlar:

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı