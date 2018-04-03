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Enflasyon rakamları açıklandı martta artış var mı?

Enflasyon rakamları açıklandı martta artış var mı?

Enflasyon mart ayında kaç oldu? sorusu yanın buldu. Enflasyon oranlarında artış var mı? Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayında enflasyon yüzde 0,99 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:02 - Güncelleme: 03-04-2018 10:02

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon yüzde 0,99 arttı. Mart ayı enflasyon rakamları beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş oldu.

TÜFE AYLIK %0,99 ARTTI: TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış %15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.Aylık en yüksek artış %1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için ekonomistlerin beklentisi  yüzde 0,95 artması yönündeydi.

Enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,73 artış göstermişti.

Dolar için kritik saatler 3 Nisan dolar fiyatı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 11:04 TÜRKİYE NASIL 7,4 ŞİŞİRME BÜYÜME OLUYORSA BUDA SANAL DÜŞÜRME ENFLASYON AKARYAKITA HER GÜN ZAM ŞU ANDA PİYASADA %30 ENFLASYON VAR GEÇECEKSİN ONLARI NASIL Kİ SANAL BÜYÜME OLDU BU DA SANAL ENFLASYON DÜŞÜRME DENİR MİLLETİN MUTFAĞI YANIYOR TÜRK İŞİN MART AYI AÇLIK YOKSULLUK SINIRI DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 1.663 TL, YOKSULLUK SINIRI 5.416 TL MUTFAK ENFLASYONUNDA ARTIŞ AYLIK YÜZDE 1,60 ve ONİKİ AYLIK YÜZDE 12,29 BİR KİŞİNİN AYLIK GEÇİM MALİYETİ 2.055 TL TÜRK

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