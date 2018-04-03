Enflasyon rakamları açıklandı martta artış var mı?

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon yüzde 0,99 arttı. Mart ayı enflasyon rakamları beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş oldu.

TÜFE AYLIK %0,99 ARTTI: TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %1,90, giyim ve ayakkabıda %1,05, eğitimde %0,94 ve lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yıllık en fazla artış %15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,41, lokanta ve oteller %11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler %10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış %1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,95 artması yönündeydi.

Enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,73 artış göstermişti.

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