Enflasyon ne kadar çıktı? 2018 enflasyon farkı zammı var

Memur ve emeklilerin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Saat 10.00'da son dakika açıklama ile duyurulan enflasyon rakamı yüzde 11.92 oldu. Enflasyon beklentisi yüzde 11.70 olacağı yönündeydi. Tahminlerin biraz üzerinde gelen enflasyon rakamları yıllık TÜFE yüzde 11.92 oldu. ÜFE ise yüzde 15.47 olarak açıklandı.

Bu rakamlar üzerinden memurlara ve emeklileri enflasyon farkı zammı yapılacak. 2017 Aralık enflasyon rakamlarından doğan fark ocak 15'te yatacak maaşlara eklenecek.

ARALIK 2017 ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,69, Yİ-ÜFE 1,37 artış gösterdi. TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15,47 arttı.

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ARALIK AYI ZAM ŞAMPİYONU

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi. Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

EN ÇOK UCUZLAYAN PORTAKAL OLDU

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE GELDİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,51 olmuştu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 11,73'e yükseleceğini öngörmüştü. Aralık enflasyon beklentiyi aştı ve yüzde 11.92 oldu.

KASIM ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜFE Kasım ayında da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde yükselmişti. Yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90'dan yüzde 12.98'e çıkmıştı.

15 OCAK'TA ZAMLI MAAŞ

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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