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Enflasyon açıklandı Zam şampiyonu şaşırttı

Enflasyon açıklandı Zam şampiyonu şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre ekim ayı zam şampiyonu yüzde 41,21 artış ile çocuk kabanı oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 29,14 ile limon oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:44 - Güncelleme: 05-11-2018 14:44

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.    

DOMATES, SABUN...
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.     

EN ÇOK LİMON UCUZLADI    
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.    

Enflasyon rakamları kötü geldi dolar-euro-altın ne kadar oldu?

Ekim ayı enflasyonu ne kadar çıktı Eylül'de 15 yılın rekoru kırılmıştı

 

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