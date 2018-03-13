Enfeksiyon risklerine karşı D vitamini değerlerine dikkat edilmeli!

Mevsim geçişlerinde hastalıklar artıyor, bağışıklık sistemleri zayıflayan çocukların enfeksiyon riskleri yükseliyor. Bu aylarda güneşin etkisinin de yetersiz olması nedeniyle D vitamini alımı azalıyor. D vitamini, vücudumuzu bulaşıcı hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük önem taşıyor. Eksikliğinde hastalıklara karşı direnç düşüyor. D vitamini, çocukların büyüme, gelişme ve kemik sağlığı için de büyük önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin enfeksiyon hastalıklarından koruduğuna dikkat çekiyor.

D VİTAMİNİ ÇOCUKLARIN BÜYÜME VE GELİŞİMİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ: D vitamininin çocukların büyüme ve gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mocan, “ D vitamini vücutta kalsiyum dengesini düzenler, kemik mineral yapısını oluşturur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir. Ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm (rikets) ortaya çıkabilir. Bebeklerde D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum emilimi azalıp kan kalsiyum düzeyi düşerse hipokalsemik havaleler olabilir ve kas güçsüzlüğüne yol açar. Yorgunluk ve bitkinlik görülür.” dedi.

0-1 YAŞ ARASINDA GÜNDE 400 ÜNİTE, 1-18 YAŞ ARASINDA GÜNDE 600 ÜNİTE: Prof.Dr. Mocan, Türkiye gibi 33. Enlemin kuzeyinde kalan ülkelerde kışın güneş ışınlarının eğik geldiğini ve D vitamini sentezini sağlayan ışınların ozon tabakasında absorbe edilerek etkisiz kaldığını ifade ediyor. Prof. Dr. Mocan, sözlerini şöyle sürdürüyor. “ D vitamini sentezinin en çok sağlanabildiği 10.00-15.00 saatleri arasında güneşte yeterince kalınsa da kış aylarında ve mevsim geçişlerinde yeterli D vitamini sentezi yapılamadığından çocuklara özellikle Ekim-Nisan ayları arasında D vitamini takviyesi verilmesi uygundur.D vitamini içeren balıklar (somon, ton, sardalya, makarel gibi yağlı balıklar), yumurta sarısı, süt, brokoli, maydanoz D vitamini yönünden zengin olmasına rağmen günlük D vitamini ihtiyacını karşılayamaz. Bu nedenle 1 yaşından küçük bebeklere günde 400 ünite, 1-18 yaş arası çocuklara günde 600 ünite katkı maddesi önerilmektedir. Bu vitaminlerin farklı formları bulunmakla beraber annelerin özellikle ilaç kullanımında dikkat ettiği katkı maddesi ve BHA içermeyen D vitamini seçenekleri bulunmaktadır. Son dönemlerde sprey formu gibi basit kullanımlı, saf zeytinyağı içinde sunulan D vitaminleri de tercih edilmektedir. Ancak bu takviyelerin doktor kontrolünde olması uygundur. Çünkü gereğinden fazla alınan D vitamini istenmeyen yan etkilere yol açabilir.” dedi.