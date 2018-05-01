Enes Batur'un, aylık kazandı dudak uçuklattı!

Miliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Yedi milyona yakın abonesi bulunan ve genç kitlenin önemli bir kısmına hitap eden Enes Batur'un, Youtube'dan 530 bin TL kazandığını yazdı.

Enes Batur'un, aylık kazandı dudak uçuklattı!

Türkiye'de son yıllarda YouTube sektöründe adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen Enes Batur'un aylık kazancı dudak uçuklattı. İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım: Türkiye’de sosyal medyadan para kazanan çok... Müşteriden aldığı paranın karşılığını veren, namuslu davranıp gelir vergisi ödeyenlerin yanında, sahtekârlar, paraları cebe indirip bir kuruş vergi ödemeyenler de var.

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Enes Batur'un, aylık kazandı dudak uçuklattı!

Hükümet, bu amaçla kanun çıkardı, ama henüz vergi cezasına çarptırılan olmadı… Çünkü mecra çok büyük ve kontrolü zor. Ünlülere sosyal medya hizmeti veren bir YouTube ajansının yöneticisi, parayla video paylaşanların sahtekârlıklarını örneklerle anlattı, şaştım kaldım. YouTube’da 10 bin izlenmeye karşın, 3 bin beğeni başarı… Bunu bilen sosyal medya sahtekârları arasında, satın aldıkları izlenmeden önce beğenileri yükleme gafletinde bulunanlar bile var. Videoyu izleyen 300 kişi, beğenen 10 bin… Şaka gibi, ama yapılıyor bu…

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Enes Batur'un, aylık kazandı dudak uçuklattı!

Sosyal medyada dönen paralar üzerine çarpıcı rakamlar veren ajans yöneticisi, YouTuber Ener Batur’la ilgili telaffuz edilen aylık geliri söyledi. İlk sinema filmi ‘Hayal mi Gerçek mi?’yle 1 milyon 480 bin 047 seyirciye ulaşan ve 17.4 milyon TL hasılat yaptıran Batur, şayet söylenenler gibi YouTube’dan ayda ortalama 530 bin TL kazanıyorsa, seneye vergi rekortmeni ünlüler arasına giren ilk YouTuber olur!

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Enes Batur'un, aylık kazandı dudak uçuklattı!

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