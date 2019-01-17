Enes Batur 'YouTube'dan para kazanma' sırrını açıkladı!

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan ünlü Youtuber Enes Batur, YouTube'dan para kazanma sırrını, "İyi bir iş yaptığınız zaman zaten ön plana çıkıyorsunuz. Olay bu. Sadece para kazanmak için, 'İşime gideyim. 8 saat burada zaman geçireyim. Denilenleri yapayım' derseniz öne çıkamazsınız. Sen kendini o işinde nasıl geliştirebilirsin bunu araştırırsan ve elinden gelenin en iyisini yaparsan o zaman öne çıkarsın, daha fazla para kazanırsın ve aranılan insan olursun" ifadeleriyle açıkladı.