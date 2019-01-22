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Enes Batur youtube'da kaç takipçisi var aylık ne kazanıyor?

Enes Batur youtube'da kaç takipçisi var aylık ne kazanıyor?

Son günlerin en çok konuşulan, hayatı en çok merak edilen isimlerinden biri Enes Batur. Her geçen gün takipçi sayısını arttıran ünlü youtuber ve fenomen Enes Batur henüz 21 yaşında aslen Adanalı. Gerçek adı Enes Batur Sungurtekin olan fenomenin şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:15 - Güncelleme: 22-01-2019 09:15

Enes Batur kimdir, kaç yaşında ne zaman ünlü oldu Enes Batur'un youtube'da kaç takipçisi var soruları gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan ve her yaptığı olay olan isimlerinden biri olan Enes Batur'un gerçek adı Enes Batur Sungurtekin. Lise hayatında çok asosyal olduğunu ve pek arkadaşı olmadığını söyleyen Enes Batur'un hayatını değiştiren ise bir video olmuş. Hayallerini erteleme harekete geç mesajının verildiği video sonrası hayallerinin peşinden gitmeyi kafasına koyan Enes Batur o günlerde babası ile sık sık ters düşmüş. Bilgisayarını kıran babası daha sonra Enes'in yeteneklerine inanmış ve oba yeni bir bilgisayar almış. Daha sonra attığı videoların izlenme sayısının her geçen gün artttığını gören Enes Batur kısa süre sonra fenomen olma yolunda hızla ilerlemeye başlamış..

Şu an 9 milyon takipçisi olan Enes Batur aslen Adanlı ve henüz 21 yaşında. Kendi hayatını anlattığı bir sinema filmi çeken Enes Batur, Hayal Mi, Gerçek Mi filmi ile gişe rekoru kırmıştı.

AYLIK KAZANCI NE KADAR: CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'a konuşan YouTuber Enes Batur, Buket Aydın'ın "Sinema mı internet mi daha karlı, YouTube'dan ne kadar para kazanılıyor? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?" sorusunu yanıtladı.

Batur, "Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların benim kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim. Beni yalan makinesine bağladılar. 'Bu işte senin için para önemli mi?' dediler. 'Hayır' dedim. Yalan makinesi dedi ki 'Enes Batur doğru söylüyor.' Önemli değil benim için para. Ona dikkat etmediğim için 'Sinema mı daha karlı Youtube mu daha karlı?' demiyorum. Çünkü eğer sinema filmini parasız bir şekilde yapabilme imkanım olsa herkes izlesin diye gider YouTube'a koyardım" dedi.

ENES BATUR KİMDİR:  9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.

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