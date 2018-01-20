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Enes Batur kimdir Hayal mi Gerçek mi filmi yorumları nasıl?

Enes Batur kimdir Hayal mi Gerçek mi filmi yorumları nasıl?

Enes Batur kimdir aslen nereli kaç yaşında? Youtube fenomeni olan Enes Batur'un yeni filmi Hayal mi Gerçek mi çıktı. Altın Kelebek'te ödül alan Enes Batur'un yeni filmi Hayal mi Gerçek mi yorumları kim ne diyor?

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 08:52 - Güncelleme: 20-01-2018 08:52

Youtube'da yüklediği videolarla fenomen olan ve kendi hayatını anlatan bir film çeken Enes Batur özel hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Gelin hep birlikte hem Enes Batur'a hem de yeni filmine bakalım.

Youtube kanalıyla bir çok hayran kitlesine sahip olan Enes Batur, çekitği videolarla fenomen oldu. Kendi hikayesinin anlattığı bir filmle karşımıza çıkan Enes Batur'a ünlü isimlerde de destek verdi. Peki kimdir bu Enes Batur?

ENES BATUR KİMDİR? Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur'UN 5.5 milyon takipçisi bulunuyor.

ENES BATUR'UN FİLMİ NASIL? Yüklediği videolarla fenomen olan Enes Batur'un yeni filmi de gençlere yönelik. Kendi hayatını ve nasıl başarı yakaladığını anlatan Enes Batur'un yeni filmi sosyal medyada da beğenildi. 

 

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