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Enes Batur kimdir amcasına küfür etme videosu izleyen...

Enes Batur kimdir amcasına küfür etme videosu izleyen...

Enes Batur kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor soruları amcasına ettiği küfürlü video sonrasında merak edildi. Çektiği videolar ile en çok kazanan youtuber'lardan olan Enes Batur son videsounda amcası Murat Sungurtekin'e küfür ediyor. Tepkiler üzerine videoyu silen Enes Batur şaka yaptım diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 12:00 - Güncelleme: 21-10-2018 12:00

Enes Batur amcasına ne diyor küfür videosunu izleyen yok artık dedi. Çektiği videoları youtube koyan, özellikle çocuk ve gençlerin ilgiyle takip ettiği youtuber Enes Batur bu kez iyice abarttı ve amcasına küfür ettiği videoyu yayınladı. Sözde şaka yaptığını söyleyen Enes Batur son videosunda amcasına ağza alınmayacak küfürler ediyor, bel altı hakaretler ediyor. Amcasının sinirlenmesi üzerine ise bu evden s.... g.. diyerek kantarız topunuzu iyice kaçırıyor. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldıran Enes Batur insan kışkırtma nasıl olur onu çekmek istedim, şakaydı diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. 

VİDEOYU KALDIRDI: YouTube Türkiye'nin en çok abonesine sahip 2. kanalı olan Enes Batur, kanalına yüklediği ve izleyenlerin ağızlarını açık bırakacak derecede rezillik içeren videosunu, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Fotoğrafta solda bulunan kişi ise Enes Batur'un amcası Murat Sungurtekin. Murat Sungurtekin, zaman zaman Enes Batur'un videolarında bulunup Batur'a yardımcı oluyor.

Enes Batur'un gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldığı videonun konsepti ise "kışkırtma videosu". Kışkırtma videosu; birisini kışkırtacak şekilde ağır söylemlerde bulunup sonrasında "Sana şaka yaptık çok komik oldu ahaha." şeklinde kapanışı yapılan video konseptidir.

Enes Batur'un evinin salonuna birbirinden farklı açılarla yerleştirilen birçok kamera ile Enes Batur, amcasına "konsept gereği" ağza alınmayacak söylemlerde/hakaretlerde bulunuyor.

"Adana'da g*** b*** hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. ADIN BİLE YOK!"

Enes Batur sözde "kışkırtma videosu" gereği amcasının eşine, ailesine ve maddi durumuna kötü söylemlerde bulunuyor.

Sonrasında amcasına kullanması için verdiği telefonu geri isteyen ve amcasının sosyal medya hesaplarını da silmesini isteyen Batur, "S***ir git bu evden!" diyerek amcasını kovuyor.

Enes Batur'un ettiği küfre karşılık olarak Murat Sungurtekin (Batur'un amcası) Enes Batur'un koluna vurunca, Batur "Bunların hepsi dönecek, ben seni evinden attıracağım." diyerek amcasını tehdit ediyor.Devamında, ağza alınmayacak derecede hakaretlerle amcasına küfrediyor.

Sözlü devam eden tartışma fiziksel arbedeye dönüyor. Batur'un amcası gitmeye yeltenince, Batur amcasına "Ben istemeden gidemezsin." diyor.

Ardından Batur, amcasına karşı küfürlü hakaretlere devam ediyor.

Enes Batur'un küfürlerine ve hakaretlerine dayanamayan amcası Murat Sungurtekin, Batur'un üzerine atlayarak yumruklamaya başlıyor.

İş sarpa sarınca "şaka" yaptığını söyleyen Batur, amcasından özür diliyor. Amcası Murat Sungurtekin'in yüzünden de anlaşıldığı gibi bu küfürler ve hakaretler şaka olacak söylemler değildi.

Amcası, Enes Batur'un küfürlerinin ve hakaretlerinin ardından "Zoruma gitti." deyince Batur, amcasından özür dileyip videoyu bitiriyor.

Batur, videoyu sildikten sonra Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Herkesin hata yapabileceğini söyleyen Batur, önemli olanın bunun farkına varıp düzeltmek olduğunu açıkladı. 

ENES BATUR KİMDİR: Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) gibi güçlü isimlerin arasından ödülü alan Enes Batur’a, ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü Şeyma Subaşı verdi.

 Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller arasına ilk kez bu sene giren ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanan Enes Batur’un, 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

 

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