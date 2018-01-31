Enes Batur filmi yorumlar fena Hayal Mi Gerçek Mi gişe bilgisi

Enes Batur kimdir, sevgilisi Başak Karahan kimdir? Enes Batur filmi hayal mi gerçek mi film yorumları nasıl, izleyici yorumları nasıl? Enes Batur'un filmi gişeyi karıştırdı. Enes Batur filmi Toplam (1 Hafta) 798.348 seyirci 9.560.791,15 TL hasılat ile Cem Yılmaz'ın Arifv 216 ve Gülse Birsel'in Aile Arasında filmini çoktan solladı.

ENES BATUR'UN FİLMİ NE KADAR İZLENDİ: Boxofficeturkiye verilerine göre "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin izlenme oranları belli oldu:

İlk Hafta (3 Gün) 454.373 seyirci 5.768.147,15 TL hasılat elde etti.

Toplam (1 Hafta) 798.348 seyirci 9.560.791,15 TL hasılat

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLM KONUSU: Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.

ENES BATUR KİMDİR: Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin.

Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.