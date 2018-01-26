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Enes Batur filmi son yorumlar Hayal Mi Gerçek mi

Enes Batur filmi son yorumlar Hayal Mi Gerçek mi

Enes Batur Sungurtekin filmi yorumları nasıl Hayal Mi Gerçek mi ne kadar izlendi? Türkiye'nin en ünlü ve en çok üyesi olan youtuber'ı Enes Batur'un ilk filmi Hayal Mi Gerçek mi yorumları nasıl, film güzel mi? Gişede daha ilk haftasında rekor kıran ve Cem Yılmaz'ı sollayan Enes Batur filmi Hayal Mi Gerçek mi 2018 26 ocak yorumları nasıl?

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 12:10 - Güncelleme: 26-01-2018 12:10

Enes Batur filmi Hayal Mi Gerçek mi ile gişeyi yıktı geçti. Cem Yılmaz'ın filmini daha 3 günde sollayan Enes Batur filmi Hayal Mi Gerçek mi nasıl, film yorumları nasıl, kimler film hakkında ne diyor? Enes Batur filmi Hayal Mi Gerçek mi hangi sinemalarda, saat kaçta yayınlanıyor... Merak edilen tüm sorular bu haberde.

Enes Batur filminin hedef kitlesini daha çok gençler ve çocuklar oluşturuyor. Yetişkinler tarafından olumlu bir yorum almayan Enes Batur filmi Hayal Mi Gerçek mi çocuk seyircinin gözdesi oldu bile.

ENES BATUR FİLMİ GİŞE RAKAMLARI:''Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?'' ilk 3 günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenerek birçok yapımı geride bıraktı. Hasılat 5 milyon 768 bin TL.

Cem Yılmaz’ın filmi ''Arif V 216'' ise ikinci haftasında 3 milyon 754 bin seyirciye ulaştı. Gişeye 48 milyon 624 bin TL bıraktı.

ENES BATUR KİMDİR: Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin.

Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

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