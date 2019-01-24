Enes Batur film yorumları izleyici şokta

Enes Batur kimdir aslen nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları akıllara takıldı. ilk sinema filmi Hayal Mi Gerçek Mi ile gişede rekor kıran Enes Batur 3 günde. 5.7 milyon hasılatla Cem Yılmaz'ın filmini solladı bile. Peki çok tartışılan isim Enes Batur'un film yorumları nasıl,Enes batur hayal mi gerçek mi hangi sinemada saat kaçta

Enes Batur film eleştrilerini pek takmadığını yoluna devam ettiğini söylese de filmi birçok izleyici tarafından sınıfta kaldı. Özellikle ekşi sözlükteki yazarlar tarafından yerden yere vurulan filmin hedef kitlesi ise çocuk ve gençler.

ENES BATUR KİMDİR KAÇ YAŞINDA: Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) gibi güçlü isimlerin arasından ödülü alan Enes Batur’a, ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü Şeyma Subaşı verdi.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller arasına ilk kez bu sene giren ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanan Enes Batur’un, 5,5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Enes Batur, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanmıştı. Ancak paylaşmış olduğu videonun çocukları olumsuz etkilediği düşünülerek almış olduğu ödül Altın Kelebek tarafından iptal edildi.

CEM YILMAZ ARİF V 216 FİLMİ İÇİN NE DEMİŞTİ?: Arif V 216 Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.

Toplam 9 milyon dolara (34 milyon TL) mal olan filmin hasılatı 18 milyon 478 bin lira.Cem Yılmaz böylelikle kendi rekorunu da kırdı.

Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.

Filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Cem Yılmaz Twitter hesabından şunları yazdı:

''Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım Arif V 216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun''