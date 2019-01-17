Enes Batur aylık 300 bin lira mı kazanıyor?

Bir çok insanların kazanca göre insanları kategorize ettiğini belirten Batur, "Eğer bana değer verilecekse kazandığım paraya göre değil Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Beni yalan makinesine bağladılar. 'Bu işte senin için para önemli mi?' dediler. 'Hayır' dedim. Yalan makinesi dedi ki 'Enes Batur doğru söylüyor.' Önemli değil benim için para. Ona dikkat etmediğim için 'Sinema mı daha karlı Youtube mu daha karlı?' demiyorum. Çünkü eğer sinema filmini parasız bir şekilde yapabilme imkanım olsa herkes izlesin diye gider Youtube'a koyardım" diye konuştu.