Enes Batur aylık 300 bin lira mı kazanıyor?

Youtuber Enes Batur, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı. Aylık kazancından ayrıldığı sevgilisine kadar pek çok soruya cevap veren Batur, Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına ise tepki gösterdi. Batur, her iki ismin kendilerine yönelik suçlamalardan kurtulmak için medya önünde hedef haline getirildiğini ileri sürdü.
Youtube ve sponsorluklar aracılığıyla elde ettiği gelirle ilgili olarak ayda 300 bin lira kazandığı yönündeki iddialara da cevap veren Batur, bugüne kadar kazancıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını bundan sonra da yapmayacağını söyledi.
Bir çok insanların kazanca göre insanları kategorize ettiğini belirten Batur, "Eğer bana değer verilecekse kazandığım paraya göre değil Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Beni yalan makinesine bağladılar. 'Bu işte senin için para önemli mi?' dediler. 'Hayır' dedim. Yalan makinesi dedi ki 'Enes Batur doğru söylüyor.' Önemli değil benim için para. Ona dikkat etmediğim için 'Sinema mı daha karlı Youtube mu daha karlı?' demiyorum. Çünkü eğer sinema filmini parasız bir şekilde yapabilme imkanım olsa herkes izlesin diye gider Youtube'a koyardım" diye konuştu.
Enes Batur, sevgilisi Başak Karahan ile olan ayrılık sürecini de izleyicilerle paylaştı. Kanalı açtığı ilk günlere rastlayan birlikteliğini takipçileriyle de paylaştığını anlatan Batur, bu süreç sonrasında yaşanan ayrılık nedeniyle kendisinin suçlandığını ifade etti. Başak Karahan ile ayrılıklarının sevgi ve saygı ortamında gerçekleştiğini belirten Batur, bu yaşananlardan sonra bu tür ilişkileri sosyal medyaya yansıtmama kararı aldığını söyledi.
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