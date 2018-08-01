Enerji Sistemleri Mühendisliği taban ve taban puanı 2018 4 yıllık üniversite sıralaması

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Hayalindeki üniversiteye girmek için doğru tercih yapacak öğrenciler için tercih süreci 7-14 Ağustos arasında yapılacak. Peki 4 yıllık olan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var, 2018 üniversite Enerji Sistemleri Mühendisliği taban- tavan puanları ve başarı sıralaması kaç?
4 yıllık bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi haberimizde.
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