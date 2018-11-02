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Enerji Bakanlığı'ndan 'İran'a yaptırım' açıklaması

Enerji Bakanlığı'ndan 'İran'a yaptırım' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İran yaptırımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:16 - Güncelleme: 02-11-2018 10:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a ambargoda  Türkiye'nin de muaf olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.  Enerji Bakanı Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yapacağı konuşmanın metnine göre şu açıklamalarda bulundu:

Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika ve diğer potansiyel kaynaklardan doğalgaz temini çalışmalarımız artarak devam ediyor

Bu yılın üçüncü çeyrek sonu itibariyle kurulu gücümüz 87,948 MW'ye ulaştı. Sinop nükleer santraline ilişkin fizibilite çalışmaları tamamlandı, üçüncü santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Kömür sahalarının elektrik üretimine açılmasını sağlayacağız; Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya sahalarında 3.5 milyar ton rezerv ekonomiye kazandırılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 11:19 Duyum var, netlesince eniste zaten haber verir

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Fatih Dönmez
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

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