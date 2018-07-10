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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in baba ocağında sevinç

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in baba ocağında sevinç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in annesi Zeliha Dönmez Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklamasını merakla izledi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 11:47 - Güncelleme: 10-07-2018 12:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklarken, kabinede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in baba evinde sevinç yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklamasında oğlunun adını duyan anne ve bakanın akrabaları büyük sevinç yaşadı. Oğluna yeni görevinde başarılar dileyen Zeliha Dönmez, "Allah'ım seni utandırmasın. İnşallah bu vazifende de başarılı olursun. Başkanıma da ayrıca teşekkür ederim. İnşallah oğlum seni utandırmaz. Sonuna kadar gayretle çalışmasına Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Öte yandan Bakan Dönmez'in babası İstanbul'da bulunurken, evdeki sevince bakanın kız kardeşi Vildan Şen, dayısının oğlu Bilal Enez'de ortak oldu.
1965 yılında Bilecik’te doğan Bakan Dönmez evli ve 3 çocuk babası. Ayrıca Bakan Dönmez 24 Aralık 2015 tarihinden bu yanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu.

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Kaynak : İHA

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Fatih Dönmez
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. Yeni sistemin ilk kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, Fatih Dönmez kimdir nereli soruları soruldu. Merak edilen Dönmez'in hayatına dair ayrıntılar habe

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